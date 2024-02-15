Карлсона "перепахала" Москва: "То, что мы увидели…"

Американский журналист Такер Карлсон посвятил отдельное видео метро русской столицы.Журналист Такер Карлсон, прогремевший на весь миро с сенсационным интервью с русским президентом, восхитился московским метро.
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