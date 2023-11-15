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  • svetlana
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Как понять, что означают значки на одежде для стирки

Как понять, что означают значки на одежде для стирки

Как понять, что означают значки на одежде для стирки Алёна ЮрьеваЭтикетки на одежде с разнообразными значками могут казаться непонятными, но на самом деле они являются полезным руководством по уходу ваших любимых вещей.

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