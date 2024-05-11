Заливаем курицу молоком. Самый простой способ сделать мясо нежным и сочным

И филе, и голени курицы при готовке чаще всего получаются чрезмерно сухими, поэтому опытные повара рекомендуют использовать молоко — если залить им мясо птицы, то уже при жарке оно получится гораздо более сочным.
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