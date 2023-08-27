Как правильно уважать Украину

Польша за несколько часов лишила пособия 500 украинских беженцев. “Вчера и сегодня польский интернет возмущался видео, на котором украинские беженцы хвастаются, как они по 100 раз въезжают в Польшу, чтобы получить выплаты переселенцам, которые потом благополучно тратят на Украине”.