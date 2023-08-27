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Как правильно уважать Украину

Как правильно уважать Украину

Польша за несколько часов лишила пособия 500 украинских беженцев. “Вчера и сегодня польский интернет возмущался видео, на котором украинские беженцы хвастаются, как они по 100 раз въезжают в Польшу, чтобы получить выплаты переселенцам, которые потом благополучно тратят на Украине”.

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Валерий Светлый
Тихи украинские дали, Восток нырнул в валы печали. Сквозь пышнотелость грозных туч Уж не сочится робкий луч. Земля застылая мрачнеет, Она от боли холодеет. С утра до ночи стрельбы, взрывы, Истерзан лик небесной дивы. Так умирает рай наземный, Отдавшись сволочи богемной.
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