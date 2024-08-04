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Коваленко о Вуйтеке: «Он раскрепостил игроков «Локомотива», относился к ним не как к «мясу», а как к личностям. У нас сложился офигенный коллектив»

Тренер ранее возглавлял «Локомотив». – Чем Владимир Вуйтек отличался от других тренеров? – У каждого наставника своя система работы.

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