Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.
Вагнеров возглавил «Лотос»
Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ "Лотоса"!!! Здоровья ему, воинской удачи и всего самого наилучшего!! Надеюсь, он будет достойным!!! Тем более, сам Пригожин называл его своим приемником...
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