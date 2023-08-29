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Вагнеров возглавил «Лотос»

Вагнеров возглавил «Лотос»

Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ &quot;Лотоса&quot;!!! Здоровья ему, воинской удачи и всего самого  наилучшего!! Надеюсь, он будет достойным!!! Тем более, сам Пригожин называл его своим приемником...
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