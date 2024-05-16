Плынгэу – о скандале с Рэдукану: «Такие "бомбы" еще будут»

Лидер Платформы DA Дину Плынгэу заявляет, что реформа юстиции в Республике Молдова провалилась. Реакция последовала после скандальной отставки бывшего члена Комиссий по преветтингу и веттингу Татьяны Рэдукану.
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