Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
    повесить всех ихПомните эту «врач...
  • юра федулов
    А где ФИО "героев"? Или опять буря в стакане волы...Грязноротые
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Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Государственный департамент сообщил, что в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") выплатит 10 миллионов долларов за сведения, позволяющие идентифицировать и установить местоположение лиц, которые связаны с проектом "Рыбарь".

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