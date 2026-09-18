Сомнолог назвал главные факторы, влияющие на утреннюю бодрость

Мозгу требуется от 15 минут до нескольких часов, чтобы полностью восстановить когнитивные функции После звонка будильника некоторые люди не сразу могут начать привычный день, рассказал Life.
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