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Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

Территория эгоцентризма Эта новость вызвала одобрение у местного населения. В их число вхожу и я.

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Комментарии
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НК
Николай Кушнаренко
Статья очень полезная, показательная и надо больше говорить об этом и принимать решительные действия, а за бездействия согласно нашим законам привлекать к ответственности тех лиц которые должны следить  и выполнять действующие законы.
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4 час.
Галина Друзина
Надо выдворить всех мигрантов, которые заехали за последние 10 - 15 лет, это наглое, бездарное отребье и хватит уже завозить миллионами в Россию это ничтожество, тем более давать гражданство.
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1 час.
irina
самое  показательное,что раньше то этого небыло, а  сейчас  творится что то невообразимое с этими  молебнами
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5 мин.

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