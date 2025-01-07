Территория эгоцентризма Эта новость вызвала одобрение у местного населения. В их число вхожу и я.
Намаз напоказ--нах хаус, досвидос
Комментарии
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НК
Николай Кушнаренко
Статья очень полезная, показательная и надо больше говорить об этом и принимать решительные действия, а за бездействия согласно нашим законам привлекать к ответственности тех лиц которые должны следить и выполнять действующие законы.
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4 час.
Галина Друзина
Надо выдворить всех мигрантов, которые заехали за последние 10 - 15 лет, это наглое, бездарное отребье и хватит уже завозить миллионами в Россию это ничтожество, тем более давать гражданство.
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1 час.
irina
самое показательное,что раньше то этого небыло, а сейчас творится что то невообразимое с этими молебнами
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5 мин.
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