Намаз напоказ--нах хаус, досвидос

НК Николай Кушнаренко Статья очень полезная, показательная и надо больше говорить об этом и принимать решительные действия, а за бездействия согласно нашим законам привлекать к ответственности тех лиц которые должны следить и выполнять действующие законы.

Галина Друзина Надо выдворить всех мигрантов, которые заехали за последние 10 - 15 лет, это наглое, бездарное отребье и хватит уже завозить миллионами в Россию это ничтожество, тем более давать гражданство.