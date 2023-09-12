Захар Прилепин: Дзержинский - это невероятная работоспособность, самоотречение и стиль

На установление памятника Дзержинскому привычно отреагировали противники установления ему каких бы то ни было памятников, с привычными претензиями:- разве история страны началась в 1917 году?А что, Нарышкин или ветераны СВР говорили такое? Или кто-то думает, что они знают историю хуже вас, или любят имперскую Россию меньше вас?И другой вопрос:- как вы могли отменить 200 лет русской разведки и сыска (дальше могут звучать любые красивые имена от Барклая-де-Толли до почему-то Бенкендорфа)?Тут неизбежно возникает встречный вопрос: а чего это всего 200 лет? Разве история России началась в 1800 году?Что, у Петра не было разведки?Некоторые предлагают отсчитывать историю разведки с основания Посольского приказа - а это было в 1549 году.