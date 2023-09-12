На установление памятника Дзержинскому привычно отреагировали противники установления ему каких бы то ни было памятников, с привычными претензиями:- разве история страны началась в 1917 году?А что, Нарышкин или ветераны СВР говорили такое? Или кто-то думает, что они знают историю хуже вас, или любят имперскую Россию меньше вас?И другой вопрос:- как вы могли отменить 200 лет русской разведки и сыска (дальше могут звучать любые красивые имена от Барклая-де-Толли до почему-то Бенкендорфа)?Тут неизбежно возникает встречный вопрос: а чего это всего 200 лет? Разве история России началась в 1800 году?Что, у Петра не было разведки?Некоторые предлагают отсчитывать историю разведки с основания Посольского приказа - а это было в 1549 году.
Захар Прилепин: Дзержинский - это невероятная работоспособность, самоотречение и стиль
Комментарии
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Денис Ватутин
Страна, вышедшая из кризиса 1914- 1918 годов, наверняка имела грамотное руководство, а если это руководство было грамотное (в плане развития страны) - значит этому руководству ставить памятники можно и в историю их уважать надо
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7 час.
Денис Ватутин
Прошу прощения, но подобное Ваше утверждение не выдерживает критики. Если Вы считаете, что это всё из-за большевиков, вот, что говорил об этом совсем не большевик, а, даже, махровый империалист французский маршал Ф. Фош: "Это не мир. Это перемирие на 20 лет" (имелся ввиду "брестский мир") Экономические противоречия, без всяких большевиков грянули бы второй мировой
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7 час.
Борис Личманюк
https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43280047609/Litsemernoe-tyi-nichtozhestvo-Day-Bog-tebe-zdorovya-chtob-za-vsy?utm_referrer=mirtesen.ru#:~:text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-,%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F,%D1%83,-%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Лицемерное ты ничтожество! Дай Бог тебе здоровья, чтоб за всё потом ответить! - Темы дня - 28 августа - 43280047609
Темы дня - МирТесен
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