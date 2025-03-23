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Русское оружие

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❗️⚡️Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках

❗️⚡️Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии — Bloomberg На подобных условиях анонсированное спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вступление в силу моратория на обмен ударами в Черноморском регионе выглядит абсолютно деструктивным и стратегически неприемлемым для ВС России, поскольку ГУР Украины продолжит накопление громадных арсеналов безэкипажных ударных катеров для дальнейшего их применения против тактически и стратегически важных объектов России в Крыму и Краснодарском крае.

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