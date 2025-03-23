❗️⚡️Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии — Bloomberg На подобных условиях анонсированное спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вступление в силу моратория на обмен ударами в Черноморском регионе выглядит абсолютно деструктивным и стратегически неприемлемым для ВС России, поскольку ГУР Украины продолжит накопление громадных арсеналов безэкипажных ударных катеров для дальнейшего их применения против тактически и стратегически важных объектов России в Крыму и Краснодарском крае.