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Астраханцы смогут «Докопаться до истории»

Астраханцы смогут «Докопаться до истории»

Для любителей археологии стартует краеведческий проект. Центральная городская библиотека приглашает астраханцев стать участниками цикла открытых встреч под названием «Докопаться до истории», который был создан совместно с сотрудником музея-заповедника Георгием Стукаловым.

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