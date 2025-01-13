Астраханцы смогут «Докопаться до истории»

Для любителей археологии стартует краеведческий проект. Центральная городская библиотека приглашает астраханцев стать участниками цикла открытых встреч под названием «Докопаться до истории», который был создан совместно с сотрудником музея-заповедника Георгием Стукаловым.
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