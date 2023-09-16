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Пенсионеров лишают денег из-за штампа в трудовой книжке

Пенсионеров лишают денег из-за штампа в трудовой книжке

В Курганской области произошел скандальный случай, когда местному пенсионеру отказали в учете 6 лет рабочего стажа на основе печати РСФСР в его трудовой книжке.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
это рабочая ситуация..... очень много мошенничества со стороны т.н. пенсионеров
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