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Достаточно часто говорят о том, что сами жители Турции Роксолану просто ненавидят, причём этот стереотип появился ещё задолго до выхода сериала "Великолепный век" а после его показа и вовсе этот

Достаточно часто говорят о том, что сами жители Турции Роксолану просто ненавидят, причём этот стереотип появился ещё задолго до выхода сериала "Великолепный век" а после его показа и вовсе этот

﻿﻿Довольно часто говорят, что жители Турции просто ненавидят Роксолану, и этот стереотип появился задолго до выхода сериала «Великолепный век», а после его показа этот момент оброс большим количеством легенд и вымыслов.

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