Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В европейской стране анонсировали создание сильнейшей армии региона

В европейской стране анонсировали создание сильнейшей армии региона

В Греции планируют вывести национальную армию в число сильнейших военных сил в Европе. С таким заявлением выступил министр обороны Греции Никос Дендиас, его слова приводит издание Clash Report в своем Telegram-канале.

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