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Банк наказан за неоднократные звонки гражданам без их согласия

Банк наказан за неоднократные звонки гражданам без их согласия

Банк был наказан за многочисленные звонки гражданам без их согласия. Специалисты ГУФСИН России по Новосибирской области провели проверку после жалобы местной жительницы, которая сообщила, что специалисты банка звонили ей более 80 раз.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
хоть какие-то добрые вести внутри страны
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