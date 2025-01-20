Что делать, если лизнул качели на морозе и язык прилип, объяснил педиатр Молодой

Если на улице так холодно, что даже облака в небе замерзают, лучше держаться подальше от металлических предметов, особенно если в голову приходит гениальная идея высунуть язык и прикоснуться им к ледяным качелям, ограде, столбу или даже санкам.
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