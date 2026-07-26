Трамп опроверг заявления о нехватке боеприпасов у США

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон якобы отказался от возобновления полномасштабной военной операции против Ирана из-за дефицита боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны.
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