Певица Рианна с детьми примерила пижамы для рекламы своего бренда

Певица и бизнесвумен Рианна с детьми примерила рождественские пижамы. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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