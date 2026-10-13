Oil Prices Retreat as Saudi Arabia Pledges to Keep Exports Flowing

Crude oil prices, which topped $106 per barrel yesterday, have eased today, as traders process the latest Houthi attacks on Saudi Arabia and the related risk to energy supply, while also waiting to see if the Russian diesel deal would affect end prices.
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