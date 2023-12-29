ClearMotion получила заказ на 3 миллиона систем подвески от китайской компании Nio

ClearMotion заявила, что ее технология активной подвески ClearMotion1 будет использоваться для оснащения следующего поколения электромобилей китайской компании Nio в течение срока действия программы разработки новых автомобилей.
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