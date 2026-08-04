Борис Ельцин: почему его исключили из школы и отчислили из вуза?

Биография первого президента России сегодня кажется хорошо изученной. Но его молодость хранит несколько эпизодов, которые словно предвосхитили будущий политический стиль — конфронтационный, принципиальный и всегда идущий против системы.
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