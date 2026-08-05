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Газета.ру

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Больше половины тренировок россияне выполняют утром

Больше половины тренировок россияне выполняют утром

Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Как рассказали "Газете.Ru" аналитики сервиса FitStars, за первое полугодие 2026 года 55,7% онлайн-тренировок пользователи выполнили до полудня.

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