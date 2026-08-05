Больше половины тренировок россияне выполняют утром

Россияне все чаще переносят домашние тренировки на первую половину дня. Как рассказали "Газете.Ru" аналитики сервиса FitStars, за первое полугодие 2026 года 55,7% онлайн-тренировок пользователи выполнили до полудня.
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