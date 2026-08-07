Борьбу с дронами приравняют к ремонту. Об этом вчера рассказал "Коммерсант". Минтранс РФ вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ.
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Борьбу с дронами приравняют к ремонту. Об этом вчера рассказал "Коммерсант". Минтранс РФ вносит изменения в приказ по классификации дорожных работ.