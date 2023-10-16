Израиль подготовил двойную блокаду Газы

Эксперты оценили вероятность полной блокады Израилем сектора Газа и ее последствий @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Алёна Задорожная Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа.
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