БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Израиль подготовил двойную блокаду Газы

Израиль подготовил двойную блокаду Газы

Эксперты оценили вероятность полной блокады Израилем сектора Газа и ее последствий @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Алёна Задорожная Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа.

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