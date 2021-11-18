Роскачество: российские одеяла не разрешили бы продавать в Европе

Роскачество провело исследование и дало оценку российским производителям одеял. Как выяснилось, они заменяют дорогой гусиный пух утиным, смешивают пух с перьями, а некоторые выпускают токсичные одеяла с пылевыми клещами, сообщает организация.
Роскачество провело исследование и дало оценку российским производителям одеял. Как выяснилось, они заменяют дорогой гусиный пух утиным, смешивают пух с перьями, а некоторые выпускают токсичные одеяла с пылевыми клещами, сообщает организация.
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