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Роскачество: российские одеяла не разрешили бы продавать в Европе

Роскачество: российские одеяла не разрешили бы продавать в Европе

Роскачество провело исследование и дало оценку российским производителям одеял. Как выяснилось, они заменяют дорогой гусиный пух утиным, смешивают пух с перьями, а некоторые выпускают токсичные одеяла с пылевыми клещами, сообщает организация.

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