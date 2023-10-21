Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева и объяснил свое отсутствие в зале

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби, и объяснил поклонникам, почему не посетил этот поединок лично.