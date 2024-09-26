Администрация Тайваня подверглась критике за провоцирование кибератак на континентальную часть Китая

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду раскритиковала администрацию Тайваня во главе с Лай Циндэ за провоцирование тайных кибератак на континентальную часть Китая.