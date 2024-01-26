Расчет ПТРК продемонстрировал точное попадание по противнику в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ПТРК в зоне специальной военной операции. Удар оказался точным - об успехе расчета свидетельствовал мощный взрыв, который зафиксировал тепловизор.
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