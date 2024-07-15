Джон Хиггинс приближается к 1000-му сенчури на турнире Shanghai Masters 2024

На турнире Shanghai Masters 2024 Джон Хиггинс демонстрирует отличную форму, обыграв Люй Хаотяня и приближаясь к рубежу в 1000 сенчури, сообщает WST Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.
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