Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей челябинского поселка Шершневские каменные карьеры.
Челябинцев, проданных вместе с их домами, услышали в СК РФ
Комментарии
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Уфимцев я
То ли еще "всплывет" при настоящей проверке... Весь этот бардак от управления губернаторами прошлых лет... Один в Лондоне проедает "свои" (?) деньги от успешной российской компании "Макфа", которая "кормит" "рассеян"... Другой в Швейцарии спрятался от правосудия, никак не могут определиться следователи - 20 лярдов или "всего" 6 было украдено его "командой" в период правления им областью...
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2 д.
Уя
Уфимцев я
А нынешний губер ходит по этому "полю", как... по минному. Потому как не знает, какая "мина" прошлых лет взорвется следующей?.. Начальники убежали, а соратники и исполнители их "воли" - они все на местах, при деньгах и власти...
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2 д.
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