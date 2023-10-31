Челябинцев, проданных вместе с их домами, услышали в СК РФ

Уфимцев я

То ли еще "всплывет" при настоящей проверке... Весь этот бардак от управления губернаторами прошлых лет... Один в Лондоне проедает "свои" (?) деньги от успешной российской компании "Макфа", которая "кормит" "рассеян"... Другой в Швейцарии спрятался от правосудия, никак не могут определиться следователи - 20 лярдов или "всего" 6 было украдено его "командой" в период правления им областью...