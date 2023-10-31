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Челябинцев, проданных вместе с их домами, услышали в СК РФ

Челябинцев, проданных вместе с их домами, услышали в СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей челябинского поселка Шершневские каменные карьеры.

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Комментарии
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Уфимцев я
То ли еще &quot;всплывет&quot; при настоящей проверке... Весь этот бардак от управления губернаторами прошлых лет... Один в Лондоне проедает &quot;свои&quot; (?) деньги от успешной  российской компании &quot;Макфа&quot;, которая &quot;кормит&quot; &quot;рассеян&quot;... Другой в Швейцарии спрятался от правосудия, никак не могут определиться следователи - 20 лярдов или &quot;всего&quot; 6 было украдено его &quot;командой&quot; в период правления им областью...
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2 д.
Уя
Уфимцев я
А нынешний губер ходит по этому &quot;полю&quot;, как... по минному. Потому как не знает, какая &quot;мина&quot; прошлых лет взорвется следующей?.. Начальники убежали, а соратники и исполнители их &quot;воли&quot; - они все на местах, при деньгах и власти...
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2 д.

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