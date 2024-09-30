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Бойцы группировки «Север» сжигают врага «Ланцетами» (ВИДЕО)

Бойцы группировки «Север» сжигают врага «Ланцетами» (ВИДЕО)

Бойцы группировки войск «Север» сжигают врага «Ланцетами» — свежие кадры из зоны проведения СВО. Первое видео: поражена группа боевиков ВСУ в Харьковской области Второе видео: уничтожены позиции РСЗО врага в Сумской области, которые поддерживают атаки украинских оккупантов в Курской области.

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