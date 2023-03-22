Слово и дело

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Врач Афинская рассказала о главных ошибках, которые сокращают жизнь

Врач Афинская рассказала о главных ошибках, которые сокращают жизнь

Популярные ошибки в поведении человека, которые приводят к уменьшению продолжительности жизни, назвала врач-диетолог Лиза Афинская.

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