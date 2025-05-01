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Что происходит на Крымском мосту

Что происходит на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту немного уменьшилась, проезда с обеих сторон ждут 2645 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

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