Военное обозрение

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Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией

Американское СМИ: Власти США на фоне контрнаступления ВСУ вынуждены согласиться со словами генерала Милли о переговорах с Россией

Администрация США лишь сейчас была вынуждена признать правоту точки зрения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли относительно важности переговоров с Россией.

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