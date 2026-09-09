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Haaretz: офис Нетаньяху заранее предупредили о нападении ХАМАС в 2023 году

Haaretz: офис Нетаньяху заранее предупредили о нападении ХАМАС в 2023 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заранее предупредили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о готовящемся нападении палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года, однако офис главы израильского правительства проигнорировал это, сообщила 8 сентября газета Haaretz на основе материалов книги «Похищенные: 843 дня в одиночестве», которую написали журналисты Шломи Эльдар и Рут Юваль.

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