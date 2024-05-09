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Тренер Семин заявил, что "Реал" победил "Баварию" при помощи магии Анчелотти

Тренер Семин заявил, что "Реал" победил "Баварию" при помощи магии Анчелотти

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин связал победу мадридского "Реала" над мюнхенской "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с магией главного тренера "сливочных" Карла Анчелотти.

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