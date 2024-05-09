Тренер Семин заявил, что "Реал" победил "Баварию" при помощи магии Анчелотти

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин связал победу мадридского "Реала" над мюнхенской "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с магией главного тренера "сливочных" Карла Анчелотти.
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