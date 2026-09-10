Исторический Горный госпиталь в Барнауле выкупил известный застройщик

Компания "Главалтайстрой" стала единственным участником торгов после того, как второй претендент не внес задаток Компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Владимира Отмашкина, стала владельцем исторического комплекса на проспекте Красноармейском, 19, в Барнауле, в том числе бывшего Горного госпиталя.
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