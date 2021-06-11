Театр абсурда

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«Новичок» для Зильбертруда

«Новичок» для Зильбертруда

Что такое Bellingcat, думаю, напоминать не надо? Если вкратце - важная деталь в механизме информационной войны Запада против России и ряда других государств (в обёртке "интернет-издания", "экспертно-журналистской группы"); специализируется на изготовлении и распространении громких фейковых вбросов; финансируется структурами Джорджа Сороса, Министерством обороны Великобритании, ЦРУ-шным Национальным фондом демократии (NED), голландскими и датскими ведомствами, корпорацией Google и др.

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