Строители апарт-отелей ставят под вопрос слова губернатора о решении проблемы обманутых дольщиков

Глава Петербурга обещал решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Шли к цели планомерно, пока за два месяца до конца года в Едином реестре проблемных объектов не появился 16-этажный апарт-отель на улице Крыленко.
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