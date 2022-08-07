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Росси о перспективах в «Миннесоте»: «Чувствую, что готов к НХЛ. Сезон в АХЛ помог мне стать лучше»

Марко Росси заявил, что готов к игре за «Миннесоту» в НХЛ.  В минувшем сезоне 20-летний австриец дебютировал в лиге, сыграв 2 матча в регулярном чемпионате.

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