Более 4 млн семей в России улучшили свои жилищные условия в 2023 году

В 2023 году в России было введено в эксплуатацию 110,4 миллиона квадратных метров жилья. Это позволило улучшить жилищные условия 4,4 миллиона семей, заявил в ходе правительственного часа пленарного заседания Совета Федерации 21 февраля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.