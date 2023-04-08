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Военкор Руденко проинформировал, что группировка ВС Украины в Артемовске близка к «финишу» из-за нехватки боеприпасов

Военкор Руденко проинформировал, что группировка ВС Украины в Артемовске близка к «финишу» из-за нехватки боеприпасов

Бойцы ЧВК «Вагнер» достигли успехов в Артемовске – они продвинулись сразу по двум направлениям. Военкор Андрей Руденко проинформировал, что группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» по причине нехватки снарядов, передает «Военное обозрение».

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