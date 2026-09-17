Мендель: Зеленский дважды отказался от мира в 2022 и 2024 годах

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский президент дважды, в 2022 и 2024 годах, лично настаивал на продолжении военных действий, несмотря на возможность переговоров, назвав его угрозой существованию Украины.
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