В Краснодаре гость из Ростовской области сломал шлагбаум, сбегая от Росгвардии

В Краснодаре 31-летний житель Ростовской области после задержания в хостеле на первом этаже здания в Центральном округе сбежал через окно и при попытке скрыться сломал шлагбаум во дворе жилого комплекса, но был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.