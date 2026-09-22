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Царьград

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В Краснодаре гость из Ростовской области сломал шлагбаум, сбегая от Росгвардии

В Краснодаре гость из Ростовской области сломал шлагбаум, сбегая от Росгвардии

В Краснодаре 31-летний житель Ростовской области после задержания в хостеле на первом этаже здания в Центральном округе сбежал через окно и при попытке скрыться сломал шлагбаум во дворе жилого комплекса, но был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

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