Times: адмирал Радакин помогал Украине в стратегии атак на Черноморский флот РФ

Начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал Киеву в разработке стратегии атак на российский Черноморский флот, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.