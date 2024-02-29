Times: адмирал Радакин помогал Украине в стратегии атак на Черноморский флот РФ

Начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал Киеву в разработке стратегии атак на российский Черноморский флот, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.
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