В Евпатории на улице Полупанова грузовик с открытым кузовом зацепил трамвайные сети и повалил два столба.
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