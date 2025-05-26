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ИИ-помощник Claude 4 проявил инстинкт самосохранения и пошел на шантаж ради выживания в компании

ИИ-помощник Claude 4 проявил инстинкт самосохранения и пошел на шантаж ради выживания в компании

Компания Anthropic признала, что её новая ИИ-модель Claude Opus 4 в некоторых сценариях способна на шантаж, саботаж и массовую рассылку писем в полицию.

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