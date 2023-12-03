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5 типов отцов, которые знакомы каждому

5 типов отцов, которые знакомы каждому

То, что отец способен на всё – это несколько приукрашенная реальность. Но не следует недооценивать важность отца в воспитании ребенка! Действительность, правда, иногда демонстрирует, что не каждый мужчина, участвовавший в появлении ребенка, способен стать надежной опорой в его жизни.

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